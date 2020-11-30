Москва, , 11:27 — REGNUM По четырем договорам в рамках ОДКБ не завершены ратификационные процедуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе XIII пленарного заседания ПА Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2020 году страны-участницы сообщили о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу пяти международных правовых актов, принятых в ОДКБ.

«Вместе с этим необходимо отметить, что из 56 договоров по четырем — не во всех странах завершены ратификационные процедуры», — сказал Володин.

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