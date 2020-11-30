Стокгольм, , 11:30 — REGNUM После очередного убийства с применением огнестрельного оружия, совершенного в эти выходные в Мальмё, в Швеции в общей сложности жертвами перестрелок за еще не оконченный 2020 год стали 43 человека, что больше, чем за весь 2019 год. Однако министр внутренних дел Микаэль Дамберг не удивлен таким развитием событий. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio (SR).

«Это является результатом слишком малых усилий за последние десять, пятнадцать, двадцать лет, когда бандам разрешили обосноваться, захватить рынки наркотиков и, таким образом, получить монополию на насилие в определенных местах», — заявил министр Дамберг.

По данным журналистов, большинство перестрелок со смертельным исходом совершается в районах, где проживают беженцы. Как отметила руководитель разведывательного подразделения полиции Швеции Линда Стааф, владельцы магазинов, торговых точек покидают так называемые уязвимые районы и перебираются в более спокойные места для ведения бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции растет число перестрелок со смертельным исходом — Sveriges Radio