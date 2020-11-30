Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Группа активистов возле здания парламента Грузии в Тбилиси 30 ноября начала проводить акцию протеста. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

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По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы власти страны отменили итоги выборов в парламент и освободили из тюрем «политических заключенных». Участники акции также потребовали отмены карантинных ограничений, которые прозвали «лайт-локдаун». По их мнению, данные ограничения носят «дискриминационный» характер.

Сообщается, что активисты установили возле парламента палатку. На место прибыли сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиционных партий Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. С 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции.

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