Москва, , 11:23 — REGNUM С учетом сегодняшней повестки законотворческий портфель ПА ОДКБ будет содержать 69 модельных актов, план законотворчества — это «живой документ», и он может меняться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе XIII пленарного заседания ПА Организации Договора о коллективной безопасности.

«С учетом сегодняшней повестки законотворческий портфель ПА ОДКБ будет содержать 69 модельных актов. Из них 35 разработаны в рамках Программы по сближению и гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ на 2016−2020 годы, которую мы завершаем», — заявил Володин.

Проект новой программы модельного законотворчества на очередной пятилетний период, который был разработан в 2020 году и принимается сегодня, содержит 29 модельных актов, отметил он.

В нем отражены предложения парламентов государств-членов ОДКБ по законодательному регулированию в области цифровой, экономической безопасности, защиты информации, противодействия терроризму, экстремизму и организованной преступности, перечислил Володине.

Это и модельные законы, такие как «Об обеспечении критически важных объектов информационной инфраструктуры», «О защите информации и кибербезопасности», а также рекомендации по выработке общих принципов в области создания искусственного интеллекта и робототехники, регулирования сети интернет, формирования и использования больших данных, добавил парламентарий.

«Это крайне важно для развития нашего сотрудничества, решения задач, поставленных Советом коллективной безопасности ОДКБ», — подчеркнул Володин.

Он также заявил о необходимости совместно защищать цифровой суверенитет государств-членов ОДКБ, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы.

«Исходим из того, что Программа деятельности ПА ОДКБ должна соответствовать требованиям времени. Сегодня возникают новые вызовы, которые, возможно, потребуют внесения изменений в программу. Нам важен анализ и мониторинг ситуации, при необходимости будем вносить коррективы в план законотворческой деятельности. Это «живой» документ, он должен отвечать современным реалиям», — заявил Володин.

Отметим, что в заседании участвуют наблюдатели от Сербии и Афганистана.

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