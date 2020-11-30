Москва, , 11:37 — REGNUM Ключевые приоритеты председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности в текущем году — это укрепление безопасности на пространстве организации и развитие коллективного оборонного потенциала. Российский президент Владимир Путин отметил это в своём приветствии участникам заседания парламентской ассамблеи ОДКБ, опубликованном 30 ноября на сайте Кремля.

«Значимую роль в реализации этих задач играет взаимодействие государств — членов Организации по парламентской линии», — отметил глава Российского государства.

Путин добавил, что большое значение имеет своевременная ратификация документов, принятых в рамках ОДКБ, и гармонизация национального законодательства в сфере безопасности. Это важно в условиях нарастания международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции.

Ещё одной важное направление, добавил он, это выработка общих подходов против вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Также нужна координация усилий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Путин пожелал участникам заседания содержательных и продуктивных дискуссий и выразил уверенность, что принятые решения укрепят союзнические связи между государствами ОДКБ.