Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Председателя самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе и члена этой партии, мультимиллионера Кобу Накопию пригласил для консультаций посол Евросоюза Карл Харцель в свою резиденцию. Об этом 30 ноября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По информации журналистов, на встрече также будет присутствовать посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Нас неожиданно пригласили, и мы пришли», — рассказал перед встречей журналистам Накопия.

Как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиционных партий Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

Иностранные послы выступают посредниками в переговорах между лидерами оппозиционных партий и представителями правящей партией «Грузинская мечта».

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