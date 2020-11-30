Париж, , 11:08 — REGNUM В Париже предъявили обвинение четырем сотрудникам полиции по делу об избиении чернокожего продюсера. Об этом 30 ноября сообщает Parisen.

Отмечается, что двух полицейских поместили в место предварительного заключения, в отношении двух других применили меру пресечения «судебный контроль», почти аналогичную подписке о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент страны Эммануэль Макрон заявил, что был «шокирован» видеозаписью избиения чернокожего музыкального продюсера полицейскими в Париже, и потребовал наказать виновных.

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