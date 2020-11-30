Москва, , 10:59 — REGNUM Законопроект о едином для всех регионов России сроке начала оплаты взносов на капитальный ремонт внесли в Госдуму депутаты во главе с Ярославом Ниловым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Предлагается уравнять права граждан разных субъектов РФ по оплате взносов на капитальный ремонт и поправками в Жилищный кодекс РФ внесли изменения, которые позволят собственникам новостроек не уплачивать взносы на капитальный ремонт в течение пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию.

На территориях разных регионах установлены свои сроки по освобождению взносов на капитальный ремонт, применяемые к новостройкам, которые в том числе зависят от сроков актуализации региональных программ по капитальному ремонту, отмечают авторы. Сейчас регионы могут обязать уплачивать взносы на капремонт жителей новостроек и до пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию.