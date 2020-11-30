Минск, , 11:02 — REGNUM Срок содержания под стражей белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского продлен ещё на три месяца, до конца февраля 2021 года. Об этом 30 ноября сообщила адвокат блогера Наталья Мацкевич.

«Продлен срок еще на три месяца, до девяти месяцев. То есть до конца февраля 2021 года», — приводит ее слова РИА Новости.

Также адвокат высказала предположение, что срок нахождения Тихановским под арестом может быть продлен ещё, так как оппозиционеру в том числе предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которое является тяжким преступлением.

Вместе с тем, Мацкевич подчеркнула, что подписала заявление о неразглашении и потому не может давать комментарии о подробностях обвинения.

Отметим, предыдущий срок нахождения под стражей у Сергея Тихановского, который обвиняется по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, истек 29 ноября.