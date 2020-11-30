Джакарта, , 10:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил день голосования, 9 декабря 2020 года, национальным праздником, сообщает Kompas.

Известно, что в день голосования жители Индонезии будут выбирать губернаторов и заместителей губернаторов, глав округов и заместителей глав округов, а также мэров и заммэров одновременно.

Период избирательной кампании продлится 71 день, с 26 сентября по 5 декабря 2020 года. С 6 по 8 декабря 2020 года начнется день тишины, когда любая предвыборная агитация запрещена.

Во Всеобщей избирательной комиссии Индонезии выразили надежду, что выборы 2020 года пройдут в соответствии с нормами санитарного протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии региональное правительство Джокьякарты продлило статус чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до конца года.

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