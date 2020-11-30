Тегеран, , 10:36 — REGNUM Убийство главы организации исследований и инноваций минобороны Ирана, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не будет оставлено без ответа. Об этом 30 ноября заявил глава иранского минобороны Амир Хатами во время церемонии прощания с погибшим в Тегеране, транслировавшейся по государственному ТВ страны.

«Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа», — заявил Хатами.

Также министр обороны страны отметил, что, по его мнению, те, кто стоял за данным покушением, преследовали цели по подрыву сплоченности общества, однако, как считает Хатами, им это не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стали известны детали убийства иранского физика-ядерщика.