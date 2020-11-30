Киев, , 10:27 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом политик написал 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наконец снова привычный рабочий график», — отметил он.

В сообщении также указано, что Разумков находится в Верховной раде Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 ноября 2020 года COVID-19 болели 27 депутатов Верховной рады Украины, включая спикера парламента.

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