Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Депутат Госдумы от Петербурга и «Единой России» Сергей Боярский потребовал объяснений от властей Петербурга после того, как в Ледовом дворце 27 ноября случился аншлаг на концерте рэпера Басты. Об этом парламентарий написал в социальных сетях. Боярский сопроводил свои сообщения видеозаписью, на которых толпы людей веселятся под музыку, не соблюдая никакой социальной дистанции. По словам депутата, это был не единичный случай в Петербурге, пока другие площадки не могут добиться согласований от Смольного.

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«Речь не идет о конкретном исполнителе или мероприятии — их, к слову сказать, было несколько за последние дни в Петербурге, таких же массовых. Речь идет о том, что на фоне закрытых музеев в Москве, неработающих кафе и ресторанов в торговых комплексах, на фоне драматических театров, которые теперь почему-то вынуждены продавать лишь четверть своих билетов, этот концерт выглядел несопоставимо», — заяви Боярский.

По его мнению, в таких условиях все остальные запреты и ограничения в Петербурге «выглядят малоэффективными».

«Как мне, депутату, избранному Петербургом, объясняться людям после этих кадров? Что отвечать? Как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему в театры можно продавать только 25% мест? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки… <…> В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений», — написал единоросс в Instagram.

Боярский предложил ужесточить контроль за организаторами массовых мероприятий в части соблюдений ими всех мер предосторожности и безопасности для зрителей, по возможности вернуть квоту в 50% заполняемости залов для драмтеатров, кинотеатров и концертных залов с жёсткими привязками к рассадке и контролем за ней, уточнить соразмерность запретов на работу ресторанов и кафе в торговых комплексах и по возможности перенести все массовые мероприятия численностью более 1000 человек в спорткомплексах и залах до улучшения эпидобстановки.

«Я против огульных кардинальных запретов. Мы прекрасно понимаем, что в театре, музее, ресторане — безопаснее, чем в общественном транспорте в час пик. Я за соразмерность и справедливость принимаемых ограничений. Хотелось бы, чтобы их было меньше. В данном случае принцип соразмерности и справедливости, на мой взгляд, был нарушен», — резюмировал парламентарий.

Добавим, по имеющимся сведениям, на концерт Басты сумели попасть 27 тыс. человек.

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