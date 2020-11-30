Белград, , 10:29 — REGNUM В Европейской комиссии по случаю взаимного изгнания послов из Сербии и Черногории 29 ноября подчеркнули, что добрососедские отношения являются основой для прогресса стран на пути к членству в ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

В комиссии указали, что уважение к добрососедским отношениям является краеугольным камнем процесса расширения, присоединения и стабилизации.

«И Сербия, и Черногория преуспевают на пути евроинтеграции», — заявили в Европейской комиссии.

Страны-члены ЕС на встрече послов 30 ноября должны согласовать ежегодные отчёты о странах процесса расширения, которые будут приняты советом министров общих дел 8 декабря.

Напомним, посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен персоной нон грата 28 ноября, и от него потребовали покинуть Черногорию. Министерство иностранных дел Сербии, в свою очередь, отказало черногорскому послу в дальнейшем прибывания в Белграде, хотя вскоре отменило своё решение.