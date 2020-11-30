Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Объявленный ранее партией «Гирчи» розыгрыш автомобиля Tesla среди участников выборов в парламент Грузии не состоится. Данное объявление было опубликовано на странице партии в Facebook.

В объявлении говорится, что автомобиль для лотереи планировали купить на деньги, которые партиям выплачивают в зависимости от количества поддержавших их избирателей. В «Гирчи» обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в «фальсификации» выборов, поэтому розыгрыш отменен.

«В ходе выборов «Гирчи» могла получить из бюджета более 3 млн лари (более $900 тыс.). На эти деньги мы планировали разыграть автомобиль Tesla среди людей, пришедших на избирательные участки… Мы считаем, что сегодня на бюджетные деньги «Теслу» разыграть невозможно», — говорится в объявлении.

По информации ЦИК Грузии, «Гирчи» может претендовать на 778 тыс лари (около $235 тыс.), но в партии отказались получить эти деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, а также отказались входить в парламент. В то же время пять из восьми оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, подали заявки в ЦИК на получение денег по итогам «сфальсифицированного» голосования. Кроме «Гирчи» от бюджетных денег отказались Лейбористская партия и «Альянс патриотов».

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