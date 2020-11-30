Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что развитие контактов между РФ и США, в том числе на уровне городов и регионов, является важной задачей и способно помочь предотвратить обострение разногласий между странами.

«Конечно, потенциал развития связей между странами на уровне городов и регионов еще не реализован, — говорится в статье Антонова для газеты San Francisco Examiner. — Наша общая задача — всячески культивировать такие ростки сотрудничества».

По его словам, такое сотрудничество помогает укрепить взаимопонимание между жителями двух стран и может быть «страховочной сеткой», чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации президента США, которое должно состояться в январе 2021 года.

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