Киев, , 10:09 — REGNUM В начале 2021 года Украина может обратиться к США с просьбой о частичной реструктуризации внешнего долга. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина намерена дождаться обновления администрации США, поскольку она влияет на всех остальных кредиторов.

«Они, так сказать, основной кредитор или стейкхолдер, который влияет на всех кредиторов… И с новой администрацией, поскольку позиция Украины для них важна и близка, провести переговоры по частичной реструктуризации долга», — сказал Арахамия.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что выступает против реструктуризации внешних долгов, а также не считает вероятным дефолт страны.

Напомним, ранее Международный валютный фонд отказал Украине в экстренной финансовой помощи в размере $1,4 млрд. Именно такая «дыра» образовалась в бюджете Украины.

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