Варшава, , 10:05 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для Polskie Radio 24 прокомментировал выявленные факты участия учителей и преподавателей в уличных протестах.

По словам Чарнека, он не контролирует работников образовательной сферы и уважает их конституционного право на выражение собственного мнения путем протестов. Однако он пообещал не оставить без внимания факты «вульгарного» поведения педагогов во время протестов, например, выкрикивание нецензурных слов или нападения на полицейских работников, а также склонение к участию в акциях учеников и студентов.

Отдельно он высказался и о том, что акции протеста проходят в разгар пандемии коронавируса: «В разгар пандемии коронавируса это крайне безответственно. Такое поведение представляет угрозу для здоровья и жизни протестующих и, косвенно, для всех жителей Польши. К этому невозможно быть безразличным. Это недостойно профессии учителя», — добавил он.

Министра образования также спросили о недавних протестах перед штаб-квартирой министерства образования с требованиями отставки Чарнека, а также прекращения давления на педагогов, которые участвуют в акциях протеста. «Я не забираю ничью свободу и право выражать свое мнение», — ответил Чарнек.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.