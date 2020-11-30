Москва, , 09:52 — REGNUM В России разработают и сформируют ключевые показатели эффективности (КПЭ) работы институтов развития. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данные задачи поручено решать специально созданной рабочей группе, которую возглавил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Особенность нового подхода — оценка качества работы институтов развития в динамике, а не по итогам года.

Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство РФ предложения по конкретным показателям к 15 декабря. Завершить утверждение КПЭ на 2021 год планируется до 25 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство запланировало реформу институтов развития.

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