Джокьякарта, Индонезия, , 09:43 — REGNUM В Индонезии региональное правительство Джокьякарты продлило статус чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 31 декабря 2020 года, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Статус экстренного реагирования из-за COVID-19 был продлен с 1 по 31 декабря 2020 года», — говорится в постановлении губернатора Джокьякарты.

Издание отмечает, что это продление связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом и с тем, что центральное правительство еще не отменило статус чрезвычайной ситуации внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что число активных случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось до 13,41%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии растёт число активных случаев заражения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: Глава Индонезии объявил день выборов в стране национальным праздником