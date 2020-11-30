Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Административно-бюджетное управление Белого дома может возглавить бывшая советница экс-госсекретаря США Нира Тэнден. Её кандидатуру хочет предложить избранный американский президент Джозеф Байден, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

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Сегодня Тэнден — президент вашингтонской аналитической организации «Центр за американский прогресс». Она была советницей Хиллари Клинтон в период президентской гонки в 2016 году. Родители Тэнден — выходцы из Индии. Ранее бюджетное управление ни разу не возглавляли представительницы небелого населения США.

Кроме того, Байден хочет предложить одного из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилию Роуз на должность председателя Совета экономических консультантов при Белом доме. Национальный экономический совет Белого дома может возглавить бывший старший советник президента Барака Обамы Брайен Диз.

Официально кандидатуры будут объявлены в ближайшие дни.

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