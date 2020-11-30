Тбилиси, , 09:34 — REGNUM В переговорах между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий стали видны «контуры» компромиссного соглашения. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 29 ноября рассказал журналистам представитель «Грузинской мечты» Георгий Амилахвари.

Переговоры проходят при посредничестве послов США и Евросоюза. Амилахвари отметил, что деталей раскрыть не может, но есть некоторые успехи в сближении позиций сторон.

«В интересы наших избирателей, нашей страны входит, чтобы обе стороны сблизили позиции, сделали компромиссные шаги и пришли к общему решению, так необходимому для развития нашей страны», — сообщил представитель «Грузинской мечты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

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