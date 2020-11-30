Варшава, , 09:21 — REGNUM Польский Институт рыночных и социальных исследований IBRiS провел исследование общественного мнения на предмет симпатий к той или иной политической партии. По результатам опроса граждан, правящей партии «Право и справедливость» удалось немного повысить свой рейтинг по сравнению с началом ноября. Об этом передает Wirtualna Polska.

Так, если бы выборы в Сейм состоялись в настоящее время, за правящую партию «Право и справедливость» готовы отдать свои голоса 32,7% жителей Польши, хотя в начале месяца таких было 28,7%.

За главную оппозиционную силу — либеральную партию «Гражданскую платформу» готовы проголосовать 22,4%. В начале ноября её рейтинг составлял 24,7%.

На третьем месте оказалось движение «Польша 2050» с результатом в 12,6% симпатий, в то время как около месяца назад его рейтинг был на уровне 11,3%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для попадания в Сейм, преодолели бы «Левые» с рейтингом 10,1% (ранее они набрали 7%), а также «Польская крестьянская партия» (сейчас 5,8%, а в начале ноября набрала 5,1%) и «Конфедерация» (в настоящее время набрала 5,4%, хотя ранее результат был в 5,1%).

Исследование проводилось 27 ноября на выборке из 1100 взрослых жителей Польши.