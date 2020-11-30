Томск, , 09:18 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возложил ответственность за цифровую трансформацию региона на своего заместителя по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, соответственно изменилось и название её должности.

Как отмечается, она будет курировать процесс перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат. По словам губернатора, область в этой сфере уже является лидером по стране.

«Однако если власть хочет отвечать требованиям времени, общества и бизнеса, эта работа должна быть ускорена. Уверен, что энергии Людмилы Огородовой и профессионализма специалистов нашего департамента информационного общества хватит, чтобы поставить эту работу в регионе на новый уровень», — отметил он.

Кроме того, ответственные за это направление появятся также в каждом департаменте и органе местного самоуправления, которые должны сделать удобными свои учреждения для граждан. По мнению Сергея Жвачкина, власти в результате станет «сервисной службой, партнером для общества и бизнеса».