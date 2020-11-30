Сеул, , 09:25 — REGNUM Представители министерства объединения Южной Кореи ведут переговоры со Всемирной продовольственной программой (ВПП ООН) о возврате средств, направленных на реализацию проекта по оказанию гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Напомним, что в июне 2019 года правительство Южной Кореи приняло решение предоставить Северной Кореи 50 тыс. тонн риса, однако Пхеньян отказался от помощи в знак протеста против совместных южнокорейско-американских военных учений.

Ранее стороны вели переговоры о переносе программы на 2020 год, однако по ряду причин реализовать программу в текущем году не удалось, а повторный перенос — невозможен.

В министерстве отметили, что возврат средств состоится до конца 2020 года.

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