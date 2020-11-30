Киев, , 09:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины инициировало проверку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) по всей стране после гибели двух людей во Львовской области. Об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов, сообщил 29 ноября телеканал 112.ua.

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По его словам, обстоятельства гибели пациентов изучит специальная комиссия.

«Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле», — сказал министр.

Напомним, ранее в городе Жолква Львовской области в центральной районной больнице 61-летний мужчина и 66-летняя женщина с COVID-19 скончались из-за перебоев с электричеством.

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