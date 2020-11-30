Вашингтон, , 09:14 — REGNUM При подаче исков против нарушений, которые были зафиксированы в ходе нынешних выборов президента США, в Верховный суд страны у команды действующего американского президента Дональда Трампа могут быть серьезные затруднения. Об этом нынешний американский лидер 30 ноября заявил во время интервью телеканалу Fox News.

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По словам Трампа, его интересы в Верховном суде готово представлять «множество людей», однако сначала необходимо довести данные дела до высшей инстанции.

«Проблема состоит в том, что в Верховный суд тяжело пробиться», — сказал он.

При этом действующий президент США подчеркнул, что Верховный суд страны обязан его выслушать, и заявил о многочисленных доказательствах фальсификации выборов, которые собрала его команда и пытается передать судьям, однако те не позволяют этого делать.

«Вы, наверное, видели, что в среду на прошлой неделе у нас было слушание в Геттисберге, штат Пенсильвания… Невероятные свидетели, очень уважаемые люди, которые действительно были оскорблены», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джозеф Байден, кандидат в президенты США от демократов намерен назначить на пост пресс-секретаря в новой администрации Белого дома Дженнифер Псаки.