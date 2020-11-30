Тбилиси, , 09:12 — REGNUM В Батуми протестующие против итогов выборов в парламент Грузии объявили занятую ими территорию «кварталом свободы» от карантинных ограничений, а также заявили, что создали «народную мэрию». Об этом 29 ноября сообщает интернет-издание Batumelebi.

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Активисты не прекращают протесты с 8 ноября. Они установили палатки возле дома правительства Аджарской Автономной Республики.

«Это будет мэрия, которая решит проблемы людей путем протеста. У нас есть юристы, и они будут проводить бесплатные консультации людям», — объявил представитель партии «Лело для Грузии» Александр Милорава.

Представитель политического объединения «Стратегия Строителя» Бека Диасамидзе сообщил, что в «квартале свободы» установят торговые палатки. В них можно будет торговать вопреки действующим с 28 ноября карантинным запретам.

Стоит отметить, что ранее в Батуми сотрудники полиции ворвались в спортзал «Реформер Фитнес» и пресекли его работу, хотя лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе объявил, что арендовал его в качестве жилья.

Как передавало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточили ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, запрещена. Также закрылись торговые центры, вещевые рынки и большинство сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период могут работать только навынос.

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