Варшава, , 08:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда принял участие в Дне кадета, который традиционного проходит в Варшаве 29 ноября в честь Ноябрьского восстания. В этом году отмечалось 190-летие с начала данного исторического события. Церемония прошла во дворе Бельведера. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Дуда выразил почтение всем, кто принимал участие в Ноябрьском восстании на стороне борцов за независимость Польши, а также отметил особую роль польских кадетов и молодых солдат в тех событиях.

«Мы только что упомянули имена курсантов, которые боролись за свободу Польши. Например, Петра Высоцкого. Мы также учим молодежь в школе именам ноябрьских повстанцев, мы отдаем им должное, мы помним их героизм. Но никто не помнит имена изменников, которые называли себя поляками и польскими офицерами, но служили на другой стороне, иностранным властям. Которые подавляли восстание польского народа», — подчеркнул Дуда.

Польский лидер коснулся и темы современной молодежи, проведя параллели между происходящими ныне событиями и историей восстания. «Современная молодежь не понимает, какая большая ценность — жить в независимом государстве и иметь возможность выбирать себе власть. Когда к ним не приходит иностранно правительство и не навязывает им свою волю и свои правила. В отличие от тех времен, когда пришлось делать восстание», — отметил президент.

Ноябрьское восстание — восстание на территории Царства Польского, произошедшее в 1830—1831 годах. Целью восстания выступало восстановление независимости Речи Посполитой в граница 1772 года.