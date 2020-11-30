Брюссель, , 09:00 — REGNUM Новый глобальный альянс с США, посредством которого предполагается противостоять военной и экономической мощи Китая, намерен создать Европейский союз. Об этом 30 ноября говорится в черновом варианте плана по активизации трансатлантического партнерства, подготовленном Еврокомиссией и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который приводит издание Financial Times.

В данном документе уточняется, что нужно усилить взаимодействие демократических стран для того, чтобы противостоять «авторитарным режимам» и «закрытым экономикам».

«ЕС и США согласны со стратегической проблемой, которую представляет растущая всемирная напористость Китая», — также говорится в документе.

Кроме этого, указывается, что в Брюсселе довольны итогами выборов президента США, на которых, по предварительной информации, победил кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден.

Также отмечается, что данный план должен быть представлен глава стран ЕС для одобрения на встрече, проведение которой намечено на 10−1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, требующую введения санкций против Турции.