Кампала, , 08:59 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени осудил протестующих и предупредил оппозиционных политиков, которые, по его словам, вводят молодежь в заблуждение, чтобы вовлечь ее в насилие. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на обращение президента к нации.

Заявление было сделано после актов насилия, вызванного арестом музыканта и кандидата в президенты Боби Вайна, настоящее имя которого Роберт Кьягуланьи. В полиции сообщили, что 54 человека погибли во время протестов почти две недели назад.

Президент сказал, что беспорядки в случае ареста Кьягуланьи «никогда не должны повториться».

«Ни один политик не является неприкасаемым», — сказал Мусевени.

Президент отметил, что некоторые политики заплатили бандам, которые сделали часть столицы страны, Кампалы, неуправляемой, нападая на патрульных полицейских в форме. Он осудил людей, которые нападали на сотрудников правоохранительных органов и людей, одетых в желтый цвет, цвет правящей партии.

Мусевени сказал, что этого никогда не должно случиться, потому что преступники «испытали на себе последствия игры с огнем».

Президент сказал, что первоначальная ошибка политиков состояла в том, что кандидаты в президенты нарушили ограничения по распространению коронавируса.

Он также выразил соболезнования угандийцам, потерявшим близких во время протестов, и сказал, что правительство выплатит компенсацию семьям погибших.

Боби Вайн выступает против Мусевени, который правит страной уже 34 года лет, на январских выборах 2021 года.

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