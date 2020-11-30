Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В Саудовскую Аравию и Катар направится в ближайшее время старший советник и зять президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер, для того, чтобы примирить катарские власти с другими странами Персидского залива. Об этом 29 ноября сообщил информационный портал Axios.

Указывается, что, по мнению Вашингтона, такое урегулирование могло бы способствовать возвращению в регион ощущения стабильности и могло бы стать одним из достижений нынешней администрации США перед сменой президента данной страны, которая состоится 20 января 2021 года.

Кроме того, в материале издания уточняется, что американские власти находятся в тесных связях и с Катаром, и с его оппонентами, однако предыдущая администрация не смогла провести примирение сторон.

Также отмечается, что в ходе визита Кушнер проведет встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Кроме того, добавляется, что в состав американской администрации также будут входить спецпредставитель на международных переговорах Ави Берковиц и экс-спецпредставитель по Ирану Брайан Хук, который будет участвовать в визите на личных началах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава албано-американского общества «Друзья Америки» Агим Реджепи опубликовал фрагмент поздравительного письма, направленного обществу кандидатом на пост президента США Джо Байденом по случаю дня благодарения.