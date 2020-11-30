Киев, , 08:45 — REGNUM Украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) начала жёстко отстаивать свою позицию на переговорах. Об этом заявил участник делегации, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».

«Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жёстким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос…» — рассказал он.

По его словам, представители ДНР и ЛНР предложили план, предусматривающий получение ими ряда полномочий до 2050 года, однако украинская сторона продолжает игнорировать их как сторону переговоров.

«Мы не берём на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России», — сказал Гармаш.

Представитель украинской делегации считает, что переговоры не находятся в тупике.

«Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жёсткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что последнее заседание группы прошло «на повышенных тонах».

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