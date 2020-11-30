Киев, 30 ноября 2020, 08:45 — REGNUM Украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) начала жёстко отстаивать свою позицию на переговорах. Об этом заявил участник делегации, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, представители ДНР и ЛНР предложили план, предусматривающий получение ими ряда полномочий до 2050 года, однако украинская сторона продолжает игнорировать их как сторону переговоров.
Представитель украинской делегации считает, что переговоры не находятся в тупике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что последнее заседание группы прошло «на повышенных тонах».
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