Мэкэле, , 08:39 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что правительственные войска теперь «полностью контролируют» Мэкэле, столицу региона Тыграй на севере страны. Об этом Абий Ахмед написал на своей странице в Twitter.

Он написал, что армия вошла в город в рамках «последней фазы» операции против «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ), однако детали операции трудно подтвердить, так как в регионе отключили сотовую связь.

В своем заявлении в Twitter Абий сообщил, что теперь армия полностью контролирует Мэкэле и что это «знаменует завершение последней фазы [военной операции]».

"Я рад поделиться тем, что мы завершили военные действия в регионе Тыграй», — сказал он.

Со своей стороны, лидер НФОТ поклялся «сражаться… до последнего».

По сообщениям очевидцев, сотни человек были убиты в ходе конфликта федеральных войск Эфиопии с НФОТ, а тысячи человек были перемещены.

Столкновения начались в начале этого месяца после того, как Абий объявил об операции против НФОТ, региональной партии, обвинив ее силы в нападении на штаб командования вооруженных сил Эфиопии в Мекеле.

Федеральные силы безопасности в настоящее время разыскивают лидеров НФОТ.

В заявлении Абия говорилось, что федеральные силы «продолжат свою задачу по задержанию преступников НФОТ и предадут их суду».

В текстовом сообщении для Reuters лидер НФОТ Дебрецен Гебремихель прямо не прокомментировал ситуацию на местах, но сказал о правительственных войсках: «Их жестокость может только усилить нашу решимость бороться с этими захватчиками до последнего».

"Речь идет о защите нашего права на самоопределение», — добавил он.

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