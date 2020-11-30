Пермь, , 08:34 — REGNUM В Перми на должность первого заместителя главы администрации города назначен Алексей Дёмкин. С сегодняшнего дня. 30 ноября. он приступил к исполнению новых должностных обязанностей, сообщает пресс-служба мэрии.

Алексей Дёмкин ранее покинул должность гендиректора и вышел из состава совета директоров АО «ПЗСП». Чиновник написал заявление о сложении депутатских полномочий. Планируется, что этот вопрос гордума Перми рассмотрит 1 декабря на внеочередном заседании.

По данным СМИ, Дёмкин может занять кресло главы города, поскольку Дмитрию Самойлову предрекают переход в краевой правительство.

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