Пхеньян, , 08:30 — REGNUM Заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), которое было посвящено подготовке к VIII съезду данной партии, провел 29 ноября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом 30 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Политбюро ЦК ТПК заслушало доклад подготовительного комитета съезда партии о ходе приготовлений к VIII съезду партии, в том числе об итогах работы руководящих органов партийных организаций всех уровней, о партийных собраниях для назначения делегатов съезда, о подготовке документов, а также о подготовке политических и культурных торжеств в период до и после съезда», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на этом же заседании Политбюро ТПК провело рассмотрение вопросов об усовершенствовании и укрепления партийной работы в идеологической сфере и подвергло критике руководящие экономические органы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что группа хакеров из КНДР провела ряд кибератак на британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.