Пхеньян, , 08:34 — REGNUM Чтобы предотвратить распространение COVID-19 Пхеньян усиливает карантинные меры в районах, прилегающих к границе с Китаем и Южной Кореей. Об этом 29 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Согласно опубликованным данным, специальные меры разработаны для районов с пограничными реками, такими как Туманган, Амноккан, Есонган и Имчжинган, еще более строгие правила применяются в прибрежных районах.

Напомним, что по заявлениям северокорейских властей на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.