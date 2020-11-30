Джакарта, , 08:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Малайзии, чтобы обсудить случаи пыток и насилия над индонезийскими рабочими-мигрантами, сообщает Sindonews.

«Индонезия требует полной защиты индонезийских рабочих-мигрантов, строгого надзора за работодателями, в том числе соблюдения прав рабочих и обеспечения строгого правоприменения для работодателей», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Посол Малайзии выразил обеспокоенность и удивление по поводу недавнего инцидента, произошедшего с гражданкой Индонезии в Малайзии. Правительство Малайзии, по его словам, серьезно займется этим делом.

Напомним, гражданка Индонезии подверглась различным пыткам со стороны своего работодателя в Малайзии. В настоящее время женщина находится на лечении в больнице Куала-Лумпура. Ей также оказана психологическая помощь.

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