Каракас, , 08:05 — REGNUM Номером, по которому его можно найти в WhatsApp и Telegram поделился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Заявление главы государства транслировалось на его странице в Twitter.

Глава Венесуэлы пояснил, что лично включается в борьбу «за правду о Венесуэле и нашем народе» с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Николас Мадуро «Мадуро приходит в WhatsApp, Мадуро приходит в Telegram. Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы», — добавил политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венесуэла возобновила поставки нефти в Китай, вопреки санкциям США, из-за которых ранее поставки осуществлялись подпольно.

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