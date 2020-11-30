Москва, , 06:23 — REGNUM Демократы, в отличие от Дональда Трампа, нацелены на Россию как главного врага, а потому все силы они бросят на нас, в случае прихода к власти, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Трамп мог заниматься самой Америкой, он что-то в ней понимал. Он хотел какие-то заводы восстановить… Конечно, он хотел господствовать. Но эти могут только внешней политикой заниматься. Какой же политикой они будут заниматься? Они будут нами заниматься», — заявил Кургинян, отметив, что если Трампу нужен был Китай как главная угроза, то для демократов главным врагом будет Россия.

Теперь все это сходится клином на России, отметил эксперт, добавив, что сейчас Турция занимается тренировкой украинских войск для того, чтобы она нанесла удар по Донбассу.

«Она прямо ее тренирует, поставляет беспилотники и так далее… Что там разыгрывается в Черном море? Это серьезный вопрос. Мы все время находимся на грани какого-то столкновения», — продолжил Кургинян.

При этом, ядром этого субъекта, который мыслит таким образом и намеревается бросить все силы на Россию после прихода к власти демократов в США является стремительно концентрирующаяся финансово-цифровая олигархия.