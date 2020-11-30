Москва, 30 ноября 2020, 06:23 — REGNUM Демократы, в отличие от Дональда Трампа, нацелены на Россию как главного врага, а потому все силы они бросят на нас, в случае прихода к власти, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Теперь все это сходится клином на России, отметил эксперт, добавив, что сейчас Турция занимается тренировкой украинских войск для того, чтобы она нанесла удар по Донбассу.
При этом, ядром этого субъекта, который мыслит таким образом и намеревается бросить все силы на Россию после прихода к власти демократов в США является стремительно концентрирующаяся финансово-цифровая олигархия.