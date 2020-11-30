Москва, , 06:09 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп оказался парализован действиями элиты, которая имеет больше власти, чем он сам, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Он оказался в полной растерянности почему? А он в ней сейчас пребывает. Он никогда не мог поверить, что императору Рима, президенту Соединённых Штатов, могут сказать: «А пошел ты к чёрту, мы не будем твои события освещать». Он император главной державы мира… Он должен стать этим ньюсмейкером… А ему говорят, иди к черту, фейк ньюс. И тогда возникает вопрос, а кто это говорит? Тот, кто может послать на три буквы императора, он и есть император», — заявил Кургинян.

По его словам, элита США, которая очевидным образом противопоставляет себя Трампу, все более и более властно заявляет о своих правах. Ровно то же самое касается пандемии нового коронавируса. Это опасное заболевание, существование которого никто не собирается отрицать, но нельзя отрицать и то, что реакция на него оказалась непропорциональна угрозе.

«А кто субъект этой реакции? Кто такой этот Фергюссон, кто они такие? Пытался высказаться о том, что вирус — искусственный, француз этот, Люк Монтенье, его съели в момент», — продолжил Кургинян, добавив, что этот же субъект парализовал функционирование мировой экономики.