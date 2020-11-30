Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Выздоровления после полученной травмы ноги пожелал кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену действующий глава государства Дональд Трамп. Соответствующую запись 30 ноября американский лидер опубликовал в своём Twitter.

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Трамп опубликовал у себя на странице видеозапись с прихрамывающим Байденом, сопроводив её подписью: «Поправляйтесь скорее!»

Байден получил травму ноги во время игры со своей собакой Мейджором. При первичном осмотре врач диагностировал у политика растяжение, однако компьютерная томография выявила у Байдена нитевидные переломы костей стопы. В ближайшее время демократу придётся носить на ноге специальный ботинок (ортез).

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда состоится первый ежедневный президентский брифинг Байдена.

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