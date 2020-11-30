Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Первый ежедневный президентский брифинг кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена состоится 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба команды переходного периода политика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Команда Байдена анонсировала первый ежедневный брифинг политика, назвав его «избранным президентом США». Также отмечается, что после брифинга Байден встретится с советниками по переходному периоду.

В ходе ежедневных брифингов американский лидер получает информацию от спецслужб.

Напомним, администрация действующего президента США Дональда Трампа дала разрешение на получение Байденом президентских ежедневных брифингов от разведслужб США.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом США разрешил Байдену получать брифинги от разведки