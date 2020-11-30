Пекин, , 04:31 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора китайской алкогольной компании Kweichow Moutai Group был приговорен к 13 годам тюремного заключения за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Муниципальный промежуточный народный суд города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая вынес соответствующий приговор Чжан Чэнду, включающий также штраф в размере 2 млн юаней (около $304 тыс.), который пойдет в счет пополнения казны.

Чжан, пользуясь возможностями от занимаемых им различных постов в период с 2009 по 2019 годы, лоббировал интересы третьих лиц в собственных материальных интересах. Таким образом он незаконно получил 34,18 млн юаней.

В суде сообщили, что ему был вынесен мягкий приговор в связи с тем, что Чжан сознался в содеянных преступлениях и поделился деталями своей деятельности, благодаря чему в казну было возвращено 13,99 млн юаней нелегальных доходов.