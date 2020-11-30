Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Компьютерная томография выявила небольшие переломы ноги у кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Об этом 30 ноября сообщает Associated Press.

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С помощью компьютерной томографии у политика были выявлены «нитевидные переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы». Ближайшее время Байдену придётся, вероятнее всего, носить специальный голеностопный ортез.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты США от демократов Байден повредил ногу, играя со своей собакой Мейджором. При первичном обследовании политику был поставлен диагноз «растяжение правой ноги», очевидных переломов выявлено не было.

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