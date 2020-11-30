Бишкек, 30 ноября 2020, 03:50 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела по убийству Улана Салянова — брата бывшего генерального прокурора республики Аиды Саляновой.
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Судебный орган признал их виновными и приговорил Эрмека Осмонкулова к 18 годам и двум месяцам тюремного заключения, а Асанэмира Абыкулова — к 15 годам.
Аида Салянова заявила, что считает приговор «слишком мягким».
По словам экс-генпрокурора, она намерена обжаловать судебный вердикт в вышестоящей инстанции и вновь потребовать пожизненного лишения свободы в качестве наказания для убийц своего брата.
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