Бишкек, , 03:50 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела по убийству Улана Салянова — брата бывшего генерального прокурора республики Аиды Саляновой.

Читайте также: В Бишкеке убит брат экс-генпрокурора Киргизии

Судебный орган признал их виновными и приговорил Эрмека Осмонкулова к 18 годам и двум месяцам тюремного заключения, а Асанэмира Абыкулова — к 15 годам.

Аида Салянова заявила, что считает приговор «слишком мягким».

По словам экс-генпрокурора, она намерена обжаловать судебный вердикт в вышестоящей инстанции и вновь потребовать пожизненного лишения свободы в качестве наказания для убийц своего брата.