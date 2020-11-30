Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Точный диагноз назвали медики после дополнительного осмотра кандидата в президенты США Джозефа Байдена, получившего травму во время игры с собакой. Об этом 30 ноября сообщили журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика.

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Журналисты привели заявление лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора. Медик уточнил, что у демократа не выявлено очевидного перелома. Согласно уточнённому диагнозу, Байден получил растяжение правой ноги. Кандидату в президенты США будет проведено дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии, чтобы получить более детальные снимки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты США от демократов Байден сообщил о намерении назначить Дженнифер Псаки пресс-секретарём Белого дома.

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