Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Дженнифер Псаки намерен назначить на пост пресс-секретаря в новой администрации Белого дома кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 30 ноября на сайте политика.

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В настоящее время Псаки является советником команды переходного периода Байдена, созданной специально для передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа. Кроме кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома, Байден объявил о своём намерении назначить директором по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. В её обязанности будет входить курирование всей публичной информационно-пропагандистскую политики администрации Байдена.

Байден отметил, что «испытывает гордость» от того факта, что вся команда ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ впервые будет полностью состоять из женщин.

Напомним, Дженнифер Псаки ранее являлась помощником по коммуникациям в администрации 44 президента президента США Барака Обамы, а также пресс-секретарём Госдепартамента США. Она получила широкую известность как автор ряда резонансных высказываний о России и Украине.

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