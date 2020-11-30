Минск, , 01:32 — REGNUM Более 380 участников несанкционированных акций протестов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии. Информация опубликована 29 ноября на сайте правозащитного центра «Весна».

На данный момент в списке правозащитной организации числятся 384 фамилии задержанных. Большинство участников протестных акций было задержано в городе Минске, столице Беларуссии, здесь за участие в несанкционированных акциях протеста задержано около 250 человек. Также сообщается о задержаниях в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.

29 ноября участники оппозиции проводили ставшие уже традиционными протестные шествия в крупных городах Белоруссии. Силовики проводили точечные задержания демонстрантов. Официальных данных о числе задержанных нет. По данным правозащитников, большая часть задержанных была отпущена после опроса в отделении милиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестных акциях в Белоруссии. Отмечается, что в большинстве случаев протестующие не оказывали сопротивления силовикам при задержании, все акции носили подчёркнуто ненасильственный характер.

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