Белград, , 10:38 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 29 ноября заявила, что Сербия отменит решение о высылке посла Черногории из Белграда. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что конвенции имеют значение, но «жизнь и дружба с Черногорией» — важнее. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

28 ноября Сербия отказала черногорскому послу в дальнейшем прибывания в Белграде после того, как Черногория объявила сербского посла в Подгорице персоной нон грата.

Премьер-министр Сербии напомнила, что это было сделано в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Президент Вучич вызвал меня и министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича на совещание, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства. Он понимает и поддерживает это решение, оно соответствует дипломатическим протоколам и Венской конвенции. Мы ответили встречными мерами. Но президент сказал нам, что конвенции — значимы, но жизнь и наша дружба с Черногорией — важнее», — сообщила Брнабич.

Будущий премьер-министр Черногории, отвечающий за формирование состава нового черногорского правительства, Здравко Кривокапич после случившегося 28 ноября заявил, что сожалеет об отзыве двух послов, и добавил, что новое правительство будет способствовать «восстановлению отношений» с Сербией и добрососедской политике между двумя странами.

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